Die Bewältigung der globalen Lernkrise

Eines der folgenreichsten Opfer der Pandemie ist die Ausbildung. Auf dem Höhepunkt der Krise waren nach Schätzung der Unesco etwa 1,6 Mrd. Schüler aus über 190 Ländern vom Schulbesuch ausgeschlossen.

Zur Autorin Pinelopi Koujianou Goldberg ist Professorin für Ökonomie an der Yale University. Infobox öffnen

In Ländern mit höherem Einkommen wurden durch die Schliessung von Schulen sozioökonomisch benachteiligte Kinder überproportional beeinträchtigt, was Sorgen über die langfristigen Auswirkungen auf die Lern- und die Einkommensungleichheit macht. Zwischen Schülern mit gebildeten Eltern, Zugang zu Computer und Internet und denjenigen, die diese Ressourcen nicht haben, klafft eine sichtbare und immer grössere Lücke.

Aber in ärmeren Ländern ist die Lage sogar noch schlimmer. 2019 schätzte die Weltbank, dass 53% der Kinder, die in Ländern geringen und mittleren Einkommens die Grundschule verliessen (und in einigen armen Ländern bis zu 80%), immer noch nicht lesen oder einen einfachen Text verstehen konnten. Angesichts dieser Ergebnisse führte die Bank ein neues Konzept ein: die Lernarmut.

Hartnäckige Defizite

Dementsprechend kam der Weltentwicklungsbericht von 2018 zum Ergebnis, dass in Kenia, Tansania und Uganda drei Viertel der Drittklässler keinen grundlegenden Satz wie «Der Name des Hundes ist Poppy» lesen konnten. Im ländlichen Indien konnten drei Viertel der Kinder aus der dritten Klasse keine zweistellige Subtraktionsaufgabe wie «46 minus 17» lösen.

Schlimmer noch, diese Lerndefizite scheinen hartnäckig zu sein – obwohl die Jahre des Schulbesuchs in den beiden letzten Jahrzehnten eindrucksvoll gestiegen sind und in den meisten Ländern immer mehr Kinder grund- und weiterführende Schulen besuchen. Einfach ausgedrückt: Mehr Schule hat nicht zu mehr Lernen geführt. Vielerorts ist diese Divergenz so gross geworden, dass sie Warnungen vor einer globalen Lernkrise ausgelöst hat.

Wie meine Mitverfasser und ich in einer aktuellen Studie zeigen, beschränkt sich dieses alarmierende Phänomen nicht auf eine Handvoll armer Länder, sondern ist typisch für viele Staaten mittleren und geringen Einkommens. Auch in einer kürzlich erschienen Studie des Center for Global Development werden Lernunterschiede zwischen Ländern hohen und niedrigen Einkommens dokumentiert, die viel grösser sind, als es die Differenzen zwischen den in der Schule verbrachten Jahren vermuten lassen.

Prioritäten setzen

Mitten in einer Pandemie scheint der Versuch, eine Lernkrise zu bewältigen, unangemessen zu sein – besonders in Ländern, denen es an Haushaltsressourcen mangelt –, aber die langfristigen Kosten der momentanen Ausbildungslücke sind zu hoch, als dass sie ignoriert werden dürfen. Was kann also getan werden?

Eine Strategie zum Kampf gegen die Lernkrise muss aus zwei Teilen bestehen: Erstens müssen die Politiker in Ländern mit niedrigem Lernniveau davon überzeugt werden, der Ausbildung eine hohe Priorität zu geben. Dies scheint selbstverständlich zu sein, aber diejenigen, die die Ressourcen in der Hand haben, sind sich über die entscheidende Rolle der Ausbildung für Wachstum und Entwicklung nicht immer im Klaren. Oft bevorzugen die Regierungen Investitionen in physische Infrastruktur gegenüber denjenigen in Menschen. Während Strassen und Brücken schnelle, greifbare Vorteile bieten und Politikern häufig die Wiederwahl sichern können, neigt der Nutzen der Ausbildung dazu, sich erst langfristig zu materialisieren – und meist erst, nachdem die dafür verantwortliche Regierung bereits abgelöst worden ist.

Um dieses Anreizproblem zu lösen, berechnet das Humankapitalprojekt der Weltbank nun für jedes Land einen Humankapitalindex (HCI, Human Capital Index), der das Lernniveau, die Gesundheit und andere wichtige Faktoren berücksichtigt. Der HCI verdeutlicht die wirtschaftlichen Kosten der Tatenlosigkeit. Beispielsweise bedeutet ein Wert von 0,4, dass ein heute geborenes Kind beim Erreichen seines achtzehnten Lebensjahres über nur 40% der Produktivität eines anderen Kindes verfügt, das umfassende Ausbildungs- und Gesundheitsleistungen geniessen konnte. Indem die Weltbank diese Informationen veröffentlicht, will sie die Politiker dazu ermutigen, Ausbildung (und Gesundheit) ernst zu nehmen.

Magere Ressourcen

Ausserdem dient der HCI als wichtige Mess- und Forschungsgrösse. Da die länderübergreifende Nachverfolgung von Lernfortschritten gemeinsame Massstäbe erfordert, hat die Weltbank eine Datenbank mit harmonisierten Lernergebnissen aufgebaut, die Daten aus 164 Ländern zwischen 2000 und 2017 umfasst. Diese Ergebnisse werden alle zwei oder drei Jahre im Zuge der Verfügbarkeit neuer Lernmessgrössen aktualisiert. Auch hier ist das Ziel nicht nur, das Lernen zu verbessern, sondern auch, die Regierungen anzuspornen, mehr dazu beizutragen.

Aber selbst wenn die Entwicklungsländer bereit sein sollten, die Lernergebnisse zu verbessern, bleibt die Frage, wie sie das mit ihren mageren Ressourcen tun können – besonders während der Pandemie. Darum kümmert sich der zweite Bestandteil der Strategie: ein laserscharfer Schwerpunkt auf Kosteneffektivität. In ressourcenarmen Umfeldern mit geringem Einkommen war die Effizienz der öffentlichen Ausgaben immer schon wichtig, aber nun, da die Covid-19-Krise die Haushaltsreserven erschöpft und viele Menschen zurück in die Armut gezwungen hat, ist sie entscheidender als je zuvor.

Um Entwicklungsländern dabei zu helfen, Strategien zu finden, die mit wenig Aufwand viel bewirken, leistet das Global Education Evidence Advisory Panel (GEEAP), eine neue Initiative unter der Leitung des britischen Aussenministeriums und der Weltbank, unschätzbare Dienste. Mithilfe einer umfassenden Überprüfung empirischer Forschungsergebnisse aus mehreren Ländern teilt das GEEAP Ausbildungsmassnahmen in drei Gruppen ein: «grossartige und gute Investitionen», «vielversprechend, aber kaum überprüft» und «schlechte Investitionen».

Bedeutung des Lernens vermitteln

Der erste Bericht des Panels zeigt, dass die kosteneffektivste Art der Lernverbesserung darin besteht, Eltern und Kinder über den Nutzen, den Preis und die Qualität der Ausbildung zu informieren. Ebenso wie es für Politiker wichtig ist, die Ausbildung in ihre eigenen Hände zu nehmen, müssen auch Eltern und Schüler an die Bedeutung des Lernens glauben. Das andere Extrem («schlechte Investitionen») stellt neue Ausrüstung, Computer, Laptops, Tablets oder andere Lernmittel dar, die im Verhältnis zu ihren Kosten nur enttäuschende Ergebnisse bringen.

Dies sind gute Nachrichten, da sie bedeuten, dass Fortschritte auch ohne exorbitante Ausgaben möglich sind. Gemäss einer aktuellen Veröffentlichung der Weltbank bieten die kosteneffektivsten Massnahmen Vorteile in Höhe von drei zusätzlichen Oberschuljahren (vergleichbar mit den leistungsstärksten Ausbildungssystemen) für nur 100 $ pro Kind.

Bereits vor Covid-19 steckten die Entwicklungsländer in einer Lernkrise. Jetzt, wo das Ende der Pandemie absehbar ist, ist es entscheidend, dass sich alle Staaten und internationale Institutionen weiterhin für unsere wichtigste Ressource engagieren: die Menschen.

Copyright: Project Syndicate.