Die Bewältigung des pandemischen Trilemmas

Die Coronaviruskrise erzwingt eine dramatische Neueinschätzung der Funktionsweise von Regierungen und Volkswirtschaften. Wie Matthew M. Kavanagh von der Georgetown University in «The Lancet» argumentiert, hat die Pandemie ein Trilemma offengelegt: Es ist unmöglich, eine medizinisch gesunde Gesellschaft, eine gesunde Wirtschaft und eine gesunde Demokratie gleichzeitig zu haben.

Zum Autor Harold James ist Professor für Geschichte und Internationale Angelegenheiten an der Princeton University und Senior Fellow am Center for International Governance Innovation.

Das heisst, wenn wir funktionierende Fluglinien und offene Restaurants und Kneipen haben wollen, müssen mehr Menschen krank werden und sterben. Verbieten wir aber diese Aktivitäten, wird der wirtschaftliche Abschwung viel stärker als nach der globalen Finanzkrise von 2008, mit einer Arbeitslosigkeit ähnlich der während der Grossen Depression – und vielleicht sogar noch erheblich höher. Viele der Unternehmen – besonders kleine Geschäfte, Restaurants und Dienstleister –, die «vorübergehend» geschlossen sind, werden dann tatsächlich nie wieder aufmachen.

Denkt man über die Natur der momentanen Krise nach, kann man sich auch ein rigoroses und aufdringliches System der Identifizierung infizierter Menschen vorstellen, um ihre Kontakte sofort verfolgen zu können. Mithilfe moderner Überwachungstechnologie ist es möglich zu bestimmen, wer neben einem im Bus sass oder wer einem beim Einkaufen eine Quittung ausgehändigt hat. Aber obwohl solche Informationen zum Eindämmen von Infektionen enorm wertvoll sein können, ist ihre Erhebung mit einem genauso enormen Verlust an Privatsphäre verbunden.

Die Qual der Wahl

Momentan ist die einzige Gesellschaft, die nah an diesem Szenario eines Überwachungsstaates ist, China, bei dessen «Sozialpunktsystem» jeder Aspekt überwacht und dann vom Staat «benotet» wird. In der Tat scheint Chinas Reaktion auf die Covid-19-Krise, wie viele Kommentatoren bemerkt haben, viel effektiver gewesen zu sein als die aller anderen Länder.

Bedeutet dies, dass man sich, wenn man eine Demokratie will, zwischen einer gesunden Wirtschaft und einer gesunden Bevölkerung entscheiden muss, während man, wenn man eine gesunde Wirtschaft will, die Wahl zwischen politischer Freiheit und physischem Wohlbefinden hat? In der Makroökonomie ist diese Art von Wahlmöglichkeit als Trilemma bekannt.

Solche Trilemmas (oder «unmögliche Trinitäten») sind für die Makroökonomen nichts Neues. Anfang der Sechzigerjahre zeigten die Ökonomen Robert Mundell und John Fleming, dass feste Wechselkurse entweder mit freiem Kapitalfluss oder einer unabhängigen Geldpolitik kompatibel sind, aber nicht mit beiden gleichzeitig. Vor kurzem hat Dani Rodrik von der Harvard-Universität die Idee des Trilemmas auf die Globalisierung angewandt. Er argumentiert, dass «Demokratie, staatliche Souveränität und globale wirtschaftliche Integration nicht miteinander vereinbar sind: Wir können jeweils zwei der drei verbinden, aber niemals alle drei gleichzeitig und vollständig».

Nichts ist absolut

Glücklicherweise erweist sich dieses Denken über unmögliche Wahlmöglichkeiten bei näherem Hinschauen als falsch: Moderne Ökonomen lehnen die Idee des klassischen Makro-Trilemmas ab, da sich herausgestellt hat, dass flexible Wechselkurse tatsächlich nicht viel mehr geldpolitischen Spielraum erfordern. Darüber hinaus ist keiner der Eckpunkte des Dreiecks absolut: So etwas wie völlig feste Wechselkurse gibt es nicht, da sogar die engste Fixierung (darunter auch eine Währungsunion) durchbrochen werden kann. Auch das Kapital bewegt sich niemals völlig frei, da es bei seiner Verteilung immer einen Schwerpunkt auf das Inland gibt. Sogar in einer geschlossenen Volkswirtschaft hängt die Geldpolitik von externen Signalen ab.

Verfechter jüngerer Trilemmas müssen die Lektionen der ursprünglichen makroökonomischen Debatte berücksichtigen. Kein Land verfügt jemals über vollständige Souveränität, da die Entscheidungen der Regierungen immer durch externe und globale Ereignisse beeinflusst werden. Auch kann kein Land oder Volk jemals eine vollständige Demokratie haben, da eine gewisse Ebene der Entscheidungsfindung immer den Wünschen anderer untergeordnet ist oder an repräsentative Körperschaften delegiert wird. Gleichzeitig werden wir auch nie eine vollständige Globalisierung haben, da Menschen und ihre Regierungen die lokale oder die nationale Ebene immer bevorzugen werden.

Das Fazit ist, dass in der wirklichen Welt offensichtliche Kompromisse niemals absolut sind. Vielmehr sind sie verhandelbar oder gar illusionär. Im Fall von Covid-19 müssen wir die öffentliche Gesundheit schützen und gleichzeitig die soziale und die politische Struktur unseres Lebens bewahren. Dabei ist bereits klar, dass es für die Organisation einer effektiven gemeinsamen Antwort erforderlich ist, medizinische Informationen über die Grenzen hinweg zu veröffentlichen und zu teilen – nicht nur bei dieser Pandemie, sondern auch bei zukünftigen Herausforderungen. Auch ist klar, dass die Antwort auf die Krise unbedingt flächendeckende Tests und Kontaktverfolgung umfassen muss, was zu einem teilweisen – aber sicherlich nicht vollständigen – Verlust der Privatsphäre führt.

Neue Möglichkeiten

Was die wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie betrifft, versetzt der schwere kurzfristige Schock durch das Virus nicht etwa dem Wachstum langfristig einen Schlag, sondern schafft vielmehr neue Möglichkeiten: Nehmen wir den Bereich der Telemedizin, der virtuelle Arztbesuche, selbst durchgeführte Bluttests und viele Arten medizinischer Fernüberwachung ermöglicht. Diese Innovationen wurden bisher durch die Gesundheitsberufe behindert, die auf physische Untersuchungen und andere Relikte der Vergangenheit bestanden. Jetzt aber entdecken die Medizin und viele andere Bereiche endlich die Möglichkeiten der Informations- und Kommunikationstechnologien des 21. Jahrhunderts. Es ist durchaus denkbar, dass viele Unternehmen und Sektoren die neuen Praktiken, die sie während der Pandemie entwickelt haben, danach weiterführen.

Krisen erzwingen definitionsgemäss immer Entscheidungen. Die Reaktion kann kurzsichtig, panisch und destruktiv ausfallen oder aber radikal, innovativ und konstruktiv. Erinnern wir uns daran, dass nicht nur China die Epidemie unter Kontrolle bekommen hat, sondern auch Südkorea, und dies, ohne seine Demokratie dabei aufzugeben. Es gibt keinen Grund zu der Annahme, dass die Entscheidungen, die wir gegen die Krise treffen, langfristig nicht zu mehr Dynamik und Widerstandskraft führen.

