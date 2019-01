29. März: Brexit Am 29. März soll das Vereinigte Königreich – nach wochenlangen Verhandlungen – offiziell aus der Europäischen Union austreten. Bis 2021 verpflichtet sich Grossbritannien zwar immer noch, EU-Reglemente einzuhalten und Beitragszahlungen zu leisten, das Mitspracherecht in den Gremien bleibt jedoch verwehrt. Gut möglich, dass das Land nach dem definitiven Austritt noch gespaltener sein wird als zuvor: Die Brexit-Debatte befeuerte erneut separatistische Bestrebungen in Schottland und Nordirland.

