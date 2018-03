02 | Harriet Martineau (1802-1876) war eine der ersten Schriftstellerinnen, die in den 1830er-Jahren Bücher zum Thema Steuern und politische Ökonomie veröffentlichte. Später reiste sie durch die noch jungen USA und schrieb das Buch «Society in America», eine soziologische Darstellung des Landes. Martineaus Arbeiten über politische Ökonomie waren an einem Punkt so populär, dass sie sich besser verkauften als die Werke von Charles Dickens.