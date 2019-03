Die glücklichsten Menschen leben in . . .

Anlässlich des Weltglücktags der Vereinten Nationen (UNO) am Mittwoch dieser Woche, ist der «World Happiness Report» von «Sustainable Development Solutions Network» publiziert worden. Auch dieses Jahr hat der hohe Norden Europas die Nase vorn. «Finanz und Wirtschaft» zeigt Ihnen die Top Ten der glücklichsten Länder der Welt. Nicht in die vorderen Ränge haben es Grossbritannien, die mit dem Brexit zu kämpfen haben, sowie USA und China, die im Handelsstreit auf keinen gemeinsamen Nenner zu kommen scheinen, geschafft.

Glücklich sind gemäss der Studie die Länder, in denen es eine «gesunde Balance» an Wohlstand, Vertrauen in die Gesellschaft und die Regierung sowie niedrige Ungleichheit gibt. Die Skala läuft von null bis zehn, wobei der Wert zehn das glücklichste mögliche Leben für den Befragten darstellt.

Hier gelangen Sie zur Studie.