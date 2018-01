01 | Olympische Winterspiele, eine Fussballweltmeisterschaft, Präsidentschaftswahlen in Russland, Halbzeitwahlen in den USA, eine neue Marsmission und ein historisches Jubiläum: 2018 verspricht spannend zu werden. Klicken Sie sich hier durch den Überblick über die wichtigsten Ereignisse des laufenden Jahres.

02 | Die Olympischen Winterspiele in Südkorea: Vom 9. bis 25. Februar finden in der südkoreanischen Stadt Pyeongchang die dreiundzwanzigsten Olympischen Winterspiele statt. Athleten aus neunzig Ländern treten dabei in 102 Wettbewerben, sieben Sportarten und fünfzehn Disziplinen gegeneinander an.

03 | Die Präsidentschaftswahlen in Russland: Am 18. März wählt das russische Volk sein Staatsoberhaupt für die Amtszeit 2018 bis 2024. Rund sechs Kandidaten dürften sich zur Wahl stellen. Als klarer Favorit gilt jedoch der amtierende Präsident Wladimir Putin, der sich für seine zweite und voraussichtlich letzte Amtszeit beworben hat. So sind gemäss der aktuellen Verfassung nur zwei aufeinanderfolgende Amtsperioden möglich.

04 | Die Nasa-Marsmission: Am 5. Mai startet die Nasa die Marsmission InSight (Interior Exploration using Seismic Investigations and Heat Transport). Ein stationärer Lander soll auf der Marsoberfläche abgesetzt werden und die tieferen Gesteinsschichten des Planeten untersuchen. Ziel des Projekts ist es, Erkenntnisse über die Entstehung der Gesteinsplaneten des inneren Sonnensystems zu gewinnen.

05 | Die Fussballweltmeisterschaft in Russland: Die Präsidentschaftswahlen sind nicht das einzige Ereignis, das die Aufmerksamkeit der Weltöffentlichkeit auf Russland lenken dürfte. Die Russische Föderation ist vom 14. Juni bis 15. Juli Austragungsort der einundzwanzigsten Fussballweltmeisterschaft. Auch die Schweiz wird wieder dabei sein und tritt in der ersten Runde gegen Brasilien, Costa Rica und Serbien an.

06 | Die Halbzeitwahlen in den USA: Am 6. November wählt das amerikanische Volk alle 435 Mandate des amerikanischen Repräsentantenhauses. Da die Wahlen in der Mitte der vierjährigen Amtszeit des Präsidenten stattfinden, tragen sie die Bezeichnung Midterm Elections (Halbzeitwahlen). Sie gelten unter anderem als Stimmungsindikator, der die allgemeine Zustimmung zur Politik des amtierenden Präsidenten misst.