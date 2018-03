Die Bilder der Woche

01 | Für den Bischof von Rom stehen die wohl intensivsten Tage des Jahres an. Das dicht gedrängte Programm beginnt am Gründonnerstag mit der Messe vom «Letzten Abendmahl». Diese wird er im zentralsten und bekanntesten Gefängnis der italienischen Hauptstadt, im Regina-Coeli-Gefängnis, halten. Am Freitagabend folgt der Kreuzweg, der jährlich um und ins Kolosseum führt. Bevor Papst Franziskus dann am Sonntag um 12.00 Uhr auf dem Petersplatz den apostolischen Segen «Urbi et orbi» spricht, findet in der Nacht auf Sonntag ebenda die Ostermesse statt.

02 | Das Osterlamm stellt eine Tradition dar, die schon auf vorchristliche Zeiten zurückzuführen ist. So lassen sich bereits im Alten Testament Zeugnisse dafür finden, dass das Lamm während des jüdischen Frühlingsfests Pessach als Opfertier fungierte. Der jüdische Brauch wurde im Christentum weitergetragen, wobei der Schlachtprozess des häufig mit Reinheit attribuierten Tieres an die Leiden Jesu erinnern sollte. Es scheint also nicht erstaunlich, dass sich Lammfleisch insbesondere in der Osterzeit, welche gemäss Neuem Testament das Ende der Passion Christi darstellt, einer erhöhten Beliebtheit erfreut.

03 | Hierzulande werden sie an diesem verlängerten Wochenende wieder überall gesucht. Die Tradition der versteckten Nester mit den bemalten Ostereiern ist vor allem im deutschsprachigen Raum verbreitet und lässt sich bis ins Mittelalter zurückverfolgen. Es ist bis heute jedoch nicht bekannt, weshalb der christliche Feiertag mit freudigen Versteckspielen verbunden wird und wieso genau ein langohriges Nagetier die Funktion eines Eierboten einnimmt.

04 | In Calahorra im Norden Spaniens gedenkt man der Auferstehung Jesu Christi mit der Darstellung der Römerzeit. In den Strassen der Stadt werden während der Karwoche etliche römische Traditionen gepflegt. So steht zum Auftakt der heiligen Woche in der Stadt ein grosser römischer Markt, der die Atmosphäre in der Stadt vor mehr als zweitausend Jahren nachempfinden soll. Zudem marschieren in diesen Tagen römischen Legionen durch die Gassen und es finden Gladiatorenkämpfe statt. Ein Schauspiel der besonderen Art.