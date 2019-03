Die Bilder der Woche

Tanti auguri Terence Hill

Nur wenige Schauspieler sind über alle Generationen hinweg gesehen, so beliebt wie Mario Girotti. Sein Pseudonym Terence Hill ist Kult bei Jung und Alt. Unvergessen sind seine Auftritte an der Seite von Bud Spencer in zahlreichen Western-Parodien, seine Rolle als italienischer Priester in der Serie Don Matteo oder seine Rolle im Karl-May-Film Winnetou. Demnächst kommt ein weiterer Film in die Kinos mit ihm in der Hauptrolle. Am 29. März 2019 feiert Terence Hill seinen 80. Geburtstag. «Finanz und Wirtschaft» gratuliert dem Helden vieler Generationen mit Posts aus der Twitter-Community. Der Hashtag #terencehill gehörte am Freitag zu den Trending Hashtags und damit zu den meistbenutzten Hastags auf Twitter.

😧 Gli anni passano ma sembra che il tempo si sia fermato per #TerenceHill che oggi ne compie 80!

❤️ Uniamoci insieme per un augurio speciale al nostro amato #DonMatteo!

🎂 🎁 🎈Buon compleanno Terence! pic.twitter.com/HgEcx8aMnu — Don Matteo Official (@DonMatteoRai) 29. März 2019

#TerenceHill

Alles gute zum 80sten Keule!!!

Mögest du ewig leben!!!

Cheers Mr. Girotti pic.twitter.com/IjTnPAEEIx — ThomasPeterJ. (@ThomasPeterJ) 29. März 2019

— Rob Vegas (@robvegas) 29. März 2019

#TerenceHill wird 80! Jemand, der Millionen Menschen ein Lächeln ins Gesicht gezaubert hat, muss kräftig gefeiert werden. Happy Birthday und vielen Dank für all die schönen und lustigen Filmmomente pic.twitter.com/4zSKZp4HjZ — *IΠΣS*©️ (@Ini67) 29. März 2019

Mario ist wie Carlo ein dankbarer Mensch. Solche Leute gibt es heute seltener. Es verwundert nicht, dass Buds letztes Wort “Danke!” war. Die haben beide begriffen, dass allein der Zuschauer entscheidet. Alles Gute, Mario! Auf weitere Jahre! 🎂#TerenceHill pic.twitter.com/5U0BldRcPG — のᴀƴᴅʀϵᴀʍϵʀ (@Tom_Fox81) 29. März 2019