Einige würden wohl am liebsten schon dieses Wochenende solche Sprünge wagen. Schade nur, sind die Wassertemperaturen noch zu tief. Doch schon bald brechen auch diese Zeiten wieder an. In weniger als einem Monat öffnen die ersten Badeanstalten.

Mit den wärmeren Temperaturen beginnt auch die Grillsaison. In der Luft wird ab diesem Wochenende ein leichter Grillduft liegen. Wer allerdings doch noch keine Lust auf eine Grillade verspürt , dem sei dieses Wochenende eine leckere Carbonara empfohlen. Das beliebte italienische Gericht feiert jeweils am 6. April den über die italienische Landesgrenze hinaus kaum bekannten Carbonara-Day.

