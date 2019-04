Die Bilder der Woche

05 | Schmerz, Wut, Verzweiflung: Die Emotionen, die in Cobains Musik zu hören sind, waren echt. Er litt schon vor seinem Ruhm an Depressionen, griff immer öfter zu Schmerzmitteln, Drogen und Alkohol. Mit einer Überdosis im Blut und einer tödlichen Schussverletzung wurde der Sänger 1994 in seinem Haus in Seattle gefunden. In seinem Abschiedsbrief zitiert er den Neil Young-Song «My My, Hey Hey (Out Of The Blue)» mit den Worten «It's better to burn out than to fade away»: «Es ist besser, auszubrennen, als langsam zu verblassen.» Er wurde nur siebenundzwanzig Jahre alt.