01 | Kategorie «Aktualität»: Der Sonderschullehrer Jürg Jegge, Autor von «Dummheit ist lernbar», war in der Schweizer Pädagogikszene eine angesehene Instanz, bis ihm im Frühling 2017 ausgerechnet ein Buch zum Verhängnis werden sollte: Ein ehemaliger Schüler des 74-Jährigen beschuldigte ihn in seiner Enthüllung «Lehrer der Nation» sexueller Übergriffe. Kurze Zeit nach der Publikation lud Jegge Presseverantwortliche in seine Wohnung ein, wobei er das sexuelle Verhältnis gestand. Der Fotograf Reto Oeschger hielt diesen Moment fest, wofür ihm der erste Preis in der Kategorie «Aktualität» verliehen wurde.

02 | Kategorie «Aktualität»: Am 28. April 2017 stürmten Greenpeace-Aktivisten die Generalversammlung der Credit Suisse im Zürcher Hallenstadion. Der Protest zielte auf die finanzielle Involvierung der Grossbank in Pipelineprojekte in Dakota ab. Für dieses Bild der wohl unüblichsten Generalversammlung des Jahres erhielt der Fotograf Ennio Leanza den dritten Preis in der Kategorie «Aktualität».

03 | Kategorie «Sport»: Diese Fotografie, die den Titel «E-Sport» trägt, entstand im Rahmen der Bildserie «Fussball. Entwicklungen, Tendenzen und die Zukunft der Sportart». Die Komposition von Gamecontroller und der Spielfigur eines Fussballers soll die Frage aufwerfen, ob die Zukunft des Fussballs tatsächlich in der digitalen Sphäre der Computerspiele liegt. Dem Fotografen Simon Tanner wurde dafür der erste Preis in der Kategorie «Sport» zugestanden.

04 | Kategorie Porträt: Nachdem ihr Sohn vor sechs Jahren an Leukämie verstorben war, erkrankte Daniela Mossenta aus Neuchâtel an Brustkrebs. Doch die 67-Jährige gab nicht auf: Neben der konventionellen Behandlung hält sie sich beim Schwimmen und beim Spazieren fit. Gullaume Perret hielt den Kampf gegen den Krebs fotografisch fest, wofür er den ersten Preis in der Kategorie «Porträt» erhielt.

05 | Kategorie «Ausland»: Ein irakischer Scharfschütze schiesst am 9. April 2017 von seinem Versteck aus, ohne dabei seine Stellung zu verlassen. Die Schlacht in Mosul schien kein Ende zu nehmen, als die Terrororganisation IS die nordirakische Stadt zurückzuerobern versuchte. Die kriegerischen Auseinandersetzungen verschoben sich vom Luft- und Landraum in die Häuser der Menschen. Einen Eindruck davon hielt der Fotograf Alex Kühni fest, Preisträger in der Kategorie «Ausland».