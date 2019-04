2013 enthüllte der ehemalige CIA-Mitarbeiter Edward Snowden vertrauliche Informationen der amerikanischen National Security Agency (NSA). Die Dokumente gaben bisher unbekannte Einblicke in die (teilweise verdachtsunabhängige) geheimdienstliche Überwachung der Telekommunikation, des privaten Internet-Gebrauchs sowie europäischer Regierungsgebäude, was einen weltweiten Skandal auslöste. 2016 wurde Snowden für seine Enthüllungen für den Friedensnobelpreis nominiert.

Er ist wohl der bekannteste Whistleblower der Schweiz: Rudolf Elmer. Als ehemaliger Bankmitarbeiter von Julius Bär, gab er Milllionen von Kunden- und Geschäftsdaten von mutmasslichen Steuerhinterziehern an Steuerbehörden, Medien und an Wikileaks, die Datenplattform, die von Julian Assange gegründet wurde, weiter. Der heute 63-Jährige wurde im Oktober 2018 vom Bundesgericht freigesprochen. Mit seinen Enthüllungen habe er das Bankgeheimnis nicht verletzt, argumentierte das Gericht.

