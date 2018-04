01 | Nach schwerer Erkrankung ist der einstige Sonova-Verwaltungsratspräsident und Sportmäzen Andy Rihs am Mittwoch verstorben. Er gehört zu den erfolgreichsten Schweizer Investoren und figurierte in der Liste der hundert reichsten Schweizer der «Bilanz». Beliebt war er überall. Der «Tages-Anzeiger» beschreibt ihn als «der Milliardär, der mit jedem sofort per Du ist». Das liegt unter anderem auch an seinem volksnahen Hobby – dem Radsport. Ausserdem war er ein begeisterter Weinkenner und kümmerte sich jahrelang um sein Weingut in Neuseeland. Nun ist der am 2. November 1942 in Stuttgart geborene Investor im Alter von 75 Jahren von uns gegangen.