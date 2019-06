Die Bilder der Woche

01 | Der Autor von «Game of Thrones», George R. R. Martin, und die beiden Hauptdarsteller Nicholas Hoult und Lily Collins an der Filmpremiere von «Tolkien». Der Film berichtet hauptsächlich über seine Zeit am Pembroke College, sowie über die Zeit, als er im ersten Weltkrieg diente. Kritiker kritisieren, der Film wäre im Gegensatz zu seinen Büchern eher ereignislos.