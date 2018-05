«Ein Gespenst geht um in Europa – das Gespenst des Kommunismus»: Am 21. Februar 1848 gaben Karl Marx (links) und Friedrich Engels (rechts) das Kommunistische Manifest heraus, das die ideologischen Grundlagen des Marxismus setzen sollte. Die beiden verband jedoch nicht nur das gemeinsame intellektuelle Werk, sondern auch eine innige Freundschaft. Als sie sich 1842 erstmals trafen, konnte Marx nur wenig Sympathie für Engels, Sohn einer reichen Textilindustriellenfamilie, entgegenbringen. Engels gelang es bei einem zweiten Treffen 1844 jedoch, mit seinen Thesen zu einer kritischen politischen Ökonomie von sich zu überzeugen. Die freundschaftliche Verbindung der beiden «Väter des Kommunismus» hielt lebenslang an.

01 | «Ein Gespenst geht um in Europa – das Gespenst des Kommunismus»: Am 21. Februar 1848 gaben Karl Marx (links) und Friedrich Engels (rechts) das Kommunistische Manifest heraus, das die ideologischen Grundlagen des Marxismus setzen sollte. Die beiden verband jedoch nicht nur das gemeinsame intellektuelle Werk, sondern auch eine innige Freundschaft. Als sie sich 1842 erstmals trafen, konnte Marx nur wenig Sympathie für Engels, Sohn einer reichen Textilindustriellenfamilie, entgegenbringen. Engels gelang es bei einem zweiten Treffen 1844 jedoch, mit seinen Thesen zu einer kritischen politischen Ökonomie von sich zu überzeugen. Die freundschaftliche Verbindung der beiden «Väter des Kommunismus» hielt lebenslang an.

Am 19. Juni 1843 heiratete Johanna Bertha Julie Jenny von Westphalen – genannt «Jenny» – den damals 25-jährigen Karl Marx. Das Paar, das sich bereits 1836 kennengelernt hatte, hatte sieben gemeinsame Kinder, von denen drei das Erwachsenenalter erreichten. In der Geschichte des Marxismus spielte Jenny Marx jedoch eine weitaus grössere Rolle als diejenige der Ehefrau und Mutter. Bereits als Karl Marx in jungen Jahren als Journalist tätig war, soll sie regelmässig seine Texte redigiert und Korrespondenzen geführt haben. Offiziell als Sekretärin ihres Mannes angestellt fertigte sie zudem einen Teil des Manuskripts des Kommunistischen Manifests an.

02 | Am 19. Juni 1843 heiratete Johanna Bertha Julie Jenny von Westphalen – genannt «Jenny» – den damals 25-jährigen Karl Marx. Das Paar, das sich bereits 1836 kennengelernt hatte, hatte sieben gemeinsame Kinder, von denen drei das Erwachsenenalter erreichten. In der Geschichte des Marxismus spielte Jenny Marx jedoch eine weitaus grössere Rolle als diejenige der Ehefrau und Mutter. Bereits als Karl Marx in jungen Jahren als Journalist tätig war, soll sie regelmässig seine Texte redigiert und Korrespondenzen geführt haben. Offiziell als Sekretärin ihres Mannes angestellt fertigte sie zudem einen Teil des Manuskripts des Kommunistischen Manifests an.