Die Golden Gate Bridge ist nicht nur ein technisches Meisterwerk, sondern auch ein Wahrzeichen San Franciscos und der USA. Sie überspannt als Hängebrücke die Einfahrt in die Bucht vor der Stadt. Sie ist etwa 2,7 Kilometer lang und war nach der Eröffnung 1937 die längste Hängebrücke der Welt. Fun Fact: Die berühmte Farbe war von Bauingenieur Joseph B. Strauss gar nicht geplant. Die Brücke sollte in einem gewöhnlichen Grau gestrichen werden. Das Orange ist ein Schutzmittel gegen Rost. Die Farbe harmonierte so gut mit der Landschaft, dass man beschloss, die Brücke so zu lassen.

