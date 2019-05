Die Bilder der Woche

01 | Champions-League-Finalist – FC Liverpool

Die Anfield Road hat ihren Verein zum zweiten Mal in Folge in das Finale der Champions League gepeitscht. Doch wer steckt hinter dem prestigeträchtigen Verein aus dem Norden Englands? Eigentümerin ist seit 2010 die amerikanische Fenway Sports Group. Grosse Erfolge haben sie seither noch nicht verbucht. Einzig der Gewinn des eher unbedeutenden League Cups 2012 sticht heraus. Richtig aufwärts geht es mit dem stolzen Klub erst, seit Jürgen Klopp auf der Trainerbank sitzt (Oktober 2015). Das Erreichen von zwei Endspielen der Champions League in Folge und die an diesem Wochenende zu Ende gehende Premier-League-Spielzeit zeugen davon. Fenway Sports ist ein Konsortium mit Sitz in Boston. Zudem investieren sie auch in die Baseballmannschaft Boston Red Sox sowie in ein Motorsportteam. Die Schweiz hat bei Liverpool übrigens nicht nur mit Xherdan Shaqiri ihren Einfluss. Auch abseits des Spielfelds ist die Schweiz präsent. Die Wintersportregion Verbier gehört wie Axa, Carlsberg, Levis und Vodafone zu den offiziellen Partnern der Reds.