Passanten schieben während eines Schneesturms einen Kinderwagen über die Brooklyn Bridge: Die amerikanischen Medien warnten in der ersten Woche vor einem «Bombenzyklon», der vor allem den Nordosten treffen werde. Meteorologen sprechen von einer «Bombogenesis», wenn durch das Aufeinanderprallen von sehr kalter und warmer Luft eine Verstärkung eines Tiefs entsteht. Obwohl Schnee und Kälte für den Nordosten nichts Ungewöhnliches sind, waren es diesmal die heftigen Windböen, die für Probleme sorgten.

Nach dem grössten Waldbrand in der Geschichte Kaliforniens letzten Monat, kam es Montagnacht, nach heftigen Regenfällen, zu mehreren Schlammlawinen. Die Wassermassen weichten die von den Flammen teils kahlgefressene Erde auf, was zu zahlreichen Erdrutschen führte. Mindestens siebzehn Personen sind dabei ums Leben gekommen. Knapp ein Dutzend Menschen werden noch vermisst.

Kaum hat das neue Jahr angefangen, war er schon hier: der erste Sturm des Jahres. Mit Böen von bis zu 200 km/h geht der Wintersturm Burglind als einer der stärksten Stürme in die Geschichtsbücher der Schweiz ein. Die Marke des Sturms «Lothar» von Ende 1999 blieb allerdings unerreicht. Hier ein Blick über den Alpnachersee in Stansstad.

