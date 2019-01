01 | Österreich versinkt im Schnee. In weiten Teilen unseres östlichen Nachbars ist in den letzten Tagen eine erhebliche Menge an weissem Gold gefallen, sodass in vielen Gebieten die höchste Lawinenstufe 5 ausgerufen wurde. Einige Skigebiete mussten daraufhin ihren Betrieb vorübergehend einstellen. Eine Entspannung der Lage ist erst für kommende Woche zu erwarten, denn auch an diesem Wochenende dauert der ergiebige Schneefall an, wie Meteorologen berichten. Das Schneechaos und etliche Lawinen haben in Österreich und in Süddeutschland bisher mindestens acht Todesopfer gefordert.