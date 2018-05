Alles begann im Sommer 2016, als eine gemeinsame Freundin die beiden einander vorstellte. Nur einige Wochen nach dem ersten Blinddate in London lädt Harry Meghan nach Botswana ein, wo sie für fünf Tage die Zweisamkeit genossen und sich richtig kennen lernten. Von da an trafen sich die US-Amerikanische Schauspielerin und der Prinz regelmässig. Ein halbes Jahr lang konnte das Paar die Beziehung vor der Öffentlichkeit geheim halten. Im November 2016 dann die offizielle Bestätigung. Auf dem Twitter-Account des Kensington-Palastes wurde ein persönliches Statement veröffentlicht. Nach anhaltenden Spekulationen um eine Verlobung, ein Jahr später im November 2017 dann schliesslich die die offizielle Bestätigung: Harry und Meghan werden im Frühjahr 2018 heiraten!

