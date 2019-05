01 | Alles begann, als Theresa May am 13. Juli 2016 in der Downing Street ankam. Auf den Stufen der Nummer 10 versprach Frau May die «brennenden Ungerechtigkeiten», die die Armen, ethnischen Minderheiten, Frauen und die Arbeiterklasse in der modernen britischen Gesellschaft zurückhalten, zu bekämpfen.