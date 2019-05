Die Bilder der Woche

1982 betraute François Mitterrand, der damalige französische Präsident, Ieoh Ming Pei persönlich mit der Erweiterung und Sanierung des Grand Louvre in Paris. Der Architekt entschied sich für eine Glaspyramide im Innenhof des Louvre. Als die Pläne bekannt wurden, hagelte es von allen Seiten Kritik. Ein nationales Symbol würde gefährdet. Der Fakt, dass der Architekt aus den Vereinigten Staaten stammte, machte die ganze Angelegenheit auch nicht einfacher. Mitterrand verteidigte Pei stets, und so konnte 1985 mit dem Bau begonnen werden. Die Stimmungslage änderte sich rasch. Nachdem die Pyramide 1989 fertiggestellt war, herrschte dann allgemeine Begeisterung.

Für einen weiteren Erweiterungsbau war Pei in Washington zuständig. Die National Gallery of Art in Washington, gleich beim Kapitol, platzte aus allen Nähten und benötigte daher einen neuen Trakt. Zwischen 1968 und 1978 wurde der Ostflügel gebaut. Bei diesem Bau handelt es sich nicht um den ersten Museumsbau von Pei. Allerdings bewies er mit diesem Bau seine Begabung für die durchdachte Verbindung älterer Bauten mit seiner modernen Baukunst.

Moderne Baukunst lässt sich auch bei diesem Erweiterungsbau in Deutschland erkennen. Mit einem spiralförmigen Treppenhaus des Deutschen Historischen Museums sorgte Ieoh Ming Pei ein weiteres Mal für positive Schlagzeilen. Eröffnung der Erweiterung in Berlin war im Frühling 2003.

