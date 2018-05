Fast drei Monate nach den Wahlen in Italien, steht das Land vor einer neuen Regierung. Den Auftrag diese Regierung zu bilden, hat der in der Politik bis jetzt unerfahrenen Rechtswissenschaftler Giuseppe Conte bekommen. Zuletzt machte Conte von sich reden, als Ungereimtheiten aus seiner Vergangenheit zum Vorschein kamen. Der aus Süditalien stammende Professor machte falsche Angaben in seinem Lebenslauf. Zudem meldete die zum Medienimperium Berlusconis gehörende «Libero», dass Conte nicht bezahlte Steuern und Pensionskassenbeiträge sowie Strafzahlungen von mehr als 50'000 € angehäuft habe. Mit der Wahl von Giuseppe Conte als Premierminister hat Italiens Präsident Sergio Mattarella den Weg für die rechtspopulistische Lega Nord und die linkspopulistische Fünf-Sterne-Bewegung bereitet, um eine Regierung zu bilden.

