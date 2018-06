Die Bilder der Woche

01 | Im südamerikanischen Land Venezuela herrscht seit Jahren Unruhe. Da ist zum einen die Hyperinflation und zum anderen die anhaltenden politischen Spannungen. Ob sich in kurzfristiger Zeit etwas daran ändert, ist höchst Ungewiss. So hat Präsident Nicolás Maduro bei undemokratischen Wahlen sein Amt bestätigt. Weitere Proteste sind durchaus denkbar. Hier sehen Sie das zum Pressefoto des Jahres 2018 gekürten Bild vom venezolanischen Fotografen Ronaldo Schemidt. Laut der Jury ist das Bild nicht nur emotional eindringlich, sondern hat auch einen starken Symbolcharakter.

02 | Seit gut einem Jahr hat sich die Situation um die Volksgruppe der Rohingya erheblich verschlechtert. Aus ihrem eigentlichen Heimatgebiet werden sie regelrecht vertrieben. Dies unter anderem weil sie in Myanmar als Einwanderer und nicht als Minderheit gelten. Tausende Angehörige dieser muslimischen Minderheit sind auf der Flucht. Im Bild, das es auch in die Auswahl der besten Pressefotos geschafft hat, sehen Sie ertrunkene Rohingya-Flüchtlinge. Rund hundert Menschen versuchten Ende September 2017, mit einem Boot aus Myanmar zu flüchten, doch sie kenterten acht Kilometer vor der Küste.

03 | Boko Haram ist eine islamistische Terrorgruppierung im Norden Nigerias, die auch in den Anrainerstaaten Tschad, Niger und Kamerun aktiv ist. Die Gruppierung setzt sich für die Einführung der Scharia in ganz Nigeria und das Verbot westlicher Bildung ein. Boko Haram ist bekannt für die Ermordung von Christen und Muslimen, die sie nicht unterstützen.

Die 14-jährige Aisha, fotografiert von Adam Ferguson, wurde von Boko Haram entführt und anschliessend zu einem Selbstmordanschlag gezwungen. Nachdem man ihr den Sprengstoff angeschnallt hatte, konnte sie Hilfe finden, und verhinderte so den Tod vieler Menschen.

04 | Knapp zwölf Jahre nach den letzten Terroranschlägen in London und am ersten Jahrestag der Anschläge von Brüssel, ist der 52-jährige Attentäter Khalid Masood am 22. März 2017 mit einem gemieteten Hyundai Tucson in eine Menschenmenge auf der Westminster-Brücke gefahren. Bei dem Anschlag starben sechs Menschen, darunter der Attentäter, der von zwei Polizisten in Zivil mit mehreren Schüssen tödlich verletzt wurde. Zu den Todesopfern gehören drei Briten, ein US-amerikanischer Tourist und eine rumänische Touristin. Unter den vierzig verletzten Personen befinden sich Menschen aus vierzehn Nationen.

Auf diesem Bild, fotografiert von Toby Melville, kümmert sich eine Passantin nach dem Anschlag um eine verletzte Frau auf dem Bürgersteig.

05 | Der Kampf um Mossul war eine riesige militärische Operation, um die Stadt im Westen Irak vom Islamischen Staat (IS) zurückzuerobern. Mossul fiel im Juni 2014 an den IS. Tausende von irakischen Soldaten, kurdischen Kämpfern, sunnitischen arabischen Stammesangehörigen und schiitischen Milizionären, die von US-geführten Koalitionskriegsflugzeugen und Militärberatern unterstützt wurden, nahmen an der Offensive teil, die im Oktober 2016 begann. Neun Monate tobte die Schlacht und kostete mindestens 9000 Zivilisten das Leben.

Auf dem Bild von Ivor Prickett sieht man Zivilisten, die während der Schlacht in Mossul geblieben waren; sie stehen Schlange für Nahrung und Wasser.