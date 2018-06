Über vierzig Jahre sind vergangen, seit am 5. Juni 1972 der World Environment Day (WED) vom United Nations Environment Programme (Umweltprogramm der Vereinten Nationen) ins Leben gerufen wurde. Seitdem beteiligen sich weltweit jedes Jahr rund hundertfünfzig Staaten an diesem Tag der Umwelt. Dieses Jahr wollten die Vereinten Nationen für den Plastikmüll Aufmerksamkeit erregen.

01 | Über vierzig Jahre sind vergangen, seit am 5. Juni 1972 der World Environment Day (WED) vom United Nations Environment Programme (Umweltprogramm der Vereinten Nationen) ins Leben gerufen wurde. Seitdem beteiligen sich weltweit jedes Jahr rund hundertfünfzig Staaten an diesem Tag der Umwelt. Dieses Jahr wollten die Vereinten Nationen für den Plastikmüll Aufmerksamkeit erregen.