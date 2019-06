Die Bilder der Woche

Ein wahrer Hit: In den sozialen Medien geht das Bild des neuen Kreisverkehrs im Look einer Vinylplatte in Lyss viral. Der sogenannte Kufa-Kreisel ist eine Zusammenarbeit des Projektleiters Marc Gehri, der Gemeinde Lyss und dem Tiefbauamt des Kantons Bern.

Verrückt, wie soll das denn gehen? Dieser Kreisel trägt den Namen Magic Roundabout und liegt in Swindon, Südengland. Er besteht aus einem grossen Kreisverkehr in der Mitte und fünf ringförmig um den inneren Kreisverkehr angeordnete kleinere. (Hier zum Video der Funktionsweise.)