Am 2. Dezember 2010 erhielt Russland zum ersten Mal in der Geschichte das Recht, die Weltmeisterschaft zu veranstalten. Die Spiele werden in elf Städten stattfinden. Unter anderem in Moskau (hier wird das Endspiel stattfinden), Sankt Petersburg, Samara und Sotschi, wo auch dieses Bild aufgenommen wurde. Fast 1,5 Millionen Fans aus der ganzen Welt werden in Russland erwartet. Hunderttausende sind bereits vor Ort.

01 | Am 2. Dezember 2010 erhielt Russland zum ersten Mal in der Geschichte das Recht, die Weltmeisterschaft zu veranstalten. Die Spiele werden in elf Städten stattfinden. Unter anderem in Moskau (hier wird das Endspiel stattfinden), Sankt Petersburg, Samara und Sotschi, wo auch dieses Bild aufgenommen wurde. Fast 1,5 Millionen Fans aus der ganzen Welt werden in Russland erwartet. Hunderttausende sind bereits vor Ort.

Eine faustdicke Überraschung vom Kaliber Dänemarks (1992) oder Griechenlands (2004) hat die Schweizer Nationalmannschaft an einem grossen Fussballturnier zwar noch nie hinbekommen. Doch immer wieder wartete die «Nati» mit durchaus ansehnlichen Leistungen und Resultaten auf. Einen hohen Stellenwert geniesst in der nationalen Fussballfolklore beispielsweise die Weltmeisterschaft 1994 in den USA: Zwar schied das Team um Alain «Susi» Sutter, Ciriaco Sforza und Georges Bregy – dem schönsten Schnauz des Turniers – bereits im Achtelfinale gegen die überlegenen Spanier aus. Das 4:1 im Gruppenspiel gegen die hochkarätig besetzten Rumänen gilt aber nach wie vor als Sternstunde der Schweizer Sportgeschichte.

02 | Eine faustdicke Überraschung vom Kaliber Dänemarks (1992) oder Griechenlands (2004) hat die Schweizer Nationalmannschaft an einem grossen Fussballturnier zwar noch nie hinbekommen. Doch immer wieder wartete die «Nati» mit durchaus ansehnlichen Leistungen und Resultaten auf. Einen hohen Stellenwert geniesst in der nationalen Fussballfolklore beispielsweise die Weltmeisterschaft 1994 in den USA: Zwar schied das Team um Alain «Susi» Sutter, Ciriaco Sforza und Georges Bregy – dem schönsten Schnauz des Turniers – bereits im Achtelfinale gegen die überlegenen Spanier aus. Das 4:1 im Gruppenspiel gegen die hochkarätig besetzten Rumänen gilt aber nach wie vor als Sternstunde der Schweizer Sportgeschichte.