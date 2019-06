Die erste Aktion im Rahmen des Frauenstreiks ging bereits ab Mitternacht über die Bühne. So wurde der Roche-Turm in Basel mit dem Logo des Streiktags angestrahlt. In Lausanne trafen sich in den frühen Morgenstunden zum Auftakt rund fünfhundert Frauen, die auf die Anliegen des weiblichen Geschlechts mit Transparenten aufmerksam machten. Auch Zeitungen zogen mit besonderen Aktionen mit. So erschien etwa der «Bote der Urschweiz» als «Botin der Urschweiz».

Vor über einem Vierteljahrhundert fand der erste Schweizer Frauenstreik statt. Damals, am 14. Juni 1991, beteiligten sich Hunderttausende von Frauen landesweit an Streik- und Protestaktionen. Motto war, wie auf dem Transparent im Bild zu sehen, «Wenn Frau will, steht alles still». Der Schweizerische Gewerkschaftsbund rief damals zum Streik auf und forderte die Umsetzung des zehn Jahre zuvor in Kraft getretenen Verfassungsartikels «Gleiche Rechte für Mann und Frau».

Nichts am Hut mit dem Frauenstreik hat die am vergangenen Wochenende so richtig gestartete Fussballweltmeisterschaft. Die «NZZ» titelte zum Start der WM vergangene Woche: «Frauenfussball ist der bessere Fussball.» Nun gut, darüber lässt sich streiten. Fakt ist, von so vielen Toren, wie in den ersten Spielen gefallen sind, träumen die Männer, deren Spiele von Taktik geprägt sind. Der neutrale Beobachter freut sich auf noch viele Weltmeisterschaftsspiele mit noch mehr Jubelmomenten. Die Weltmeisterschaft dauert noch bis am 7. Juli.

