01 | Gross ist die Vorfreude, als Papst Franziskus am Flughafen Genf ankommt. In seinem liturgischen Gewand betritt er am Donnerstag als erster Pontifex seit vierzehn Jahren Schweizer Boden. Unverwechselbar sind auch die beiden Schweizergardisten, die am unteren Ende der Treppe für seine Sicherheit sorgen. Auf dem Programm des Kirchenoberhaupts steht um 10.30 ein Treffen mit Bundespräsident Alain Berset sowie mit der Leitung des Ökumenischen Rats. Um 17.30 hält er dann eine Messe – die von 41'000 Gläubigen besucht wird.