Die Bilder der Woche

Apple gegen Samsung Am Mittwoch dieser Woche hat ein amerikanisches Gericht ein jahrelanges Verfahren eingestellt. Die beiden Tech-Giganten Apple und Samsung Electronics haben sich über einen langen Zeithorizont hinweg ums Design ihrer Smartphones gestritten. Dieser Streit reicht bis ins Jahr 2012 zurück, als Apple 1 Mrd. $ von Samsung zugesprochen wurde, der Konkurrent allerdings in Berufung ging. Mehrere Gerichte beschäftigten sich seither mit diesem Fall. Der von Steve Jobs mitgegründete Konzern forderte zwischenzeitlich sogar ein Verkaufsverbot für Samsung. Nun ist dieser Patentstreit also passé. Unklar ist aber, ob die Südkoreaner dem amerikanischen Unternehmen Geld zahlen müssen. Die Konditionen des Vergleichs sind nämlich nicht bekannt.

S. Victor Whitmill gegen Warner Bros. In dem 2011 erschienenen Film «The Hangover 2» wird ein spiessiger Zahnarzt, der von Schauspieler Ed Helms dargestellt wird, nach einer Nacht voller Ausschweifungen in Bangkok um sein linkes Auge tätowiert. Das Tattoo ist fast identisch mit dem, das Mike Tyson hat. Diese Ähnlichkeit war dem Tätowierer ein Dorn im Auge. Victor Whitmill verklagte Warner Bros., nachdem er wenige Wochen vor der Veröffentlichung des Films das Urheberrecht für das acht Jahre alte Tattoo erhielt. Warner Bros. und Whitmill einigten sich aussergerichtlich zu unbekannten Konditionen.

Barbie gegen Bratz Barbie war bereits zweiundvierzig Jahre alt, als die exotischen Puppen mit Schmollmund 2001 die Bühne betraten. Die Situation zwischen Barbie-Hersteller Mattel und Bratz-Hersteller MGA eskalierte, als Mattel die neuen «My-Scene»-Barbies mit grösserem Köpf veröffentlichte. MGA Entertainment reichte prompt eine Klage ein. Mattel reagierte mit einer Gegenklage. Denn zur Geburt von Bratz kam es nämlich so: Der damals bei Mattel beschäftigte Puppendesigner schuf Bratz und verkaufte sie an MGA. Strittig ist, ob Bryant die Idee zu Bratz während seiner Tätigkeit für Mattel hatte oder während einer freiwilligen Auszeit. Im Juli 2008 entschied dann eine Jury zugunsten von Mattel. MGA musste eine Strafe von 100 Mio. $ an Mattel zahlen und die Bratz-Puppen aus den Regalen entfernen.

National Biscuit Company gegen Kellogg Anders als die Zerealien, um die es geht, war der Streit zwischen der National Biscuit Company und Kellogg besonders bitter. Denn John Harvey Kellogg kritisierte Henry Perky lautstark, als der 1893 eine Herstellungsmethode erfand, mit der er Getreide zu einem kissenförmigem Müsli verarbeiten konnte. Dieses Müsli erhielt den Namen «Shredded Whole Wheat». John Harvey Kellogg verglich die Erfindung an der Weltausstellung in Chicago im Jahr 1893 mit einer «geschredderten Fussmatte». Trotzt Zweifel des Konkurrenten nahm das Produkt aber überraschend Fahrt auf. Nachdem Perky im Jahre 1908 verstarb und seine zwei Patente auf den Zerealien und der Maschinerie ausliefen, begann die Kellogg Company ein ähnliches Getreide zu verkaufen. Die National Biscuit Company reichte eine Klage wegen Markenverletzung ein. Im Jahr 1938 wurde der Fall vor den Obersten Gerichtshof gebracht, der zugunsten der Kellogg Company mit der Begründung entschied, dass der Begriff «Shredded Wheat» nicht kennzeichnungspflichtig sei und seine Kissenform funktional sei und daher nach dem Ablaufen des Patents kopiert werden könne.

