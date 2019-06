01 | Als Siebzehnjähriger gewann Boris Becker 1985 im britischen Wimbledon seinen ersten Grand-Slam-Titel. Bis heute ist er der jüngste Wimbledonsieger der Geschichte. Im Laufe seiner Karriere folgten weitere fünf Grand-Slam-Siege (zweimal die Australian Open, zweimal Wimbledon und einmal die US Open). Lediglich in Paris an den French Open reüssierte er nicht. Zur Weltnummer 1 im ATP-Ranking reichte es dennoch. 1991 rangierte Becker zwölf Wochen lang zuoberst.