Kreta hat Mallorca (2.) als beliebtestes Sommerferienziel der Schweizer vom Spitzenplatz verdrängt. Die grösste Insel Griechenlands, die auch als Götterinsel bezeichnet wird, ist für ihre vielfältige Landschaft bekannt, die vom feinsandigen Strand in Elafonisi bis zu den Weissen Bergen reicht. Als zweite griechische Insel hat es Kos, vor Zypern (4.), noch in die Top 3 geschafft.

Schottland, das nördlichste Land Grossbritanniens, ist auf Platz 5. Für Touristen ist Schottland ein sauberes, unberührtes Reiseziel mit herrlicher Landschaft, einer langen und reichen Geschichte und Tausenden historischen Stätten und Attraktionen. Als Tourismusattraktion innerhalb Grossbritanniens steht Schottland hinter London an zweiter Stelle.

Noch weiter im Norden folgen Platz 6–9: Island, Schweden, Norwegen und Finnland. Der Tourismus in den nordischen Staaten boomt seit einiger Zeit. Skandinavien bietet den Besuchern von Küstenlandschaften über Seen und Flussufer bis hin zu endlos scheinenden Wäldern eine atemberaubende und abwechslungsreiche Natur.

