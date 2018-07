Die Bilder der Woche

Platz 1: Diane Hendricks, Mitbegründerin ABC Supply, 4.9 Mrd. $ Vor sechsunddreissig Jahren hat sie zusammen mit ihrem inzwischen verstorbenen Ehepartner Ken Hendricks den Grundstein für ihren Reichtum gelegt. 1982 ist das Gründungsjahr des inzwischen grössten Dachlieferungsunternehmens der Vereinigten Staaten, ABC Supply. Seit dem Ableben ihres Ehepartners 2007 ist sie an der Spitze des Managements und hat in diesen Jahren die zwei grössten Übernahmen der Unternehmensgeschichte abgeschlossen. Mit ihrem Kontostand von beinahe fünf Milliarden US-Dollar steht die Einundsiebzigjährige unangefochten an erster Stelle der sechzig reichsten Selfmade-Frauen.

