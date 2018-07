Die Bilder der Woche

02 | Platz 2: Manchester United (Fussball, Premier League), 3,55 Mrd. €

Die Fussball-WM ist vorüber. Nun rücken wieder die Klubs in den Fokus. Zwar beginnen die meisten Meisterschaften erst Mitte August, die Vorbereitungen sind aber schon in vollem Gange. Auch das Transferkarussell dreht sich in diesen Tagen immer schneller. Gut möglich, dass die Red Devils in den kommenden Wochen zusteigen und mit einem grossen Stürmer wie Robert Lewandowski wieder abspringen. Nach fünf Jahren ohne Premier-League-Titel will das Team von José Mourinho in der kommende Saison im altehrwürdigen Old Trafford wieder den Meistertitel feiern.