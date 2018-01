Die Bilder der Woche

02 | 70 Staats- und Regierungschefs werden kommende Woche am WEF teilnehmen, so viele wie noch nie. Darunter Angela Merkel, Theresa May, Paolo Gentiloni, Emmanuel Macron und Justin Trudeau. Die Eröffnungsrede am 23. Januar wird aber jemand anders halten: der Regierungschef der grössten Demokratie der Welt, der indische Premierminister Narendra Modi.