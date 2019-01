02 | Spike Lee, hier am Set von «BlacKkKlansman», könnte den Oscar für die Kategorie «Beste Regie» abstauben. Lee wurde zuvor schon mal für das beste Drehbuch zu «Do the Right Thing» und «Malcolm X» in der Kategorie «Bester Dokumentarfilm» nominiert. In seinen Filmen behandelt er gesellschaftspolitische und soziale Themen, insbesondere Rassismus gegenüber der afro-amerikanischen Bevölkerung.