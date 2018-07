Seit April hat es gegenüber dem langjährigen Durchschnitt in Schweden kaum geregnet. Um die Brände unter Kontrolle zu bringen, setzen die schwedischen Behörden nebst den klassischen Feuerwehr-Fahrzeugen auch auf unkonventionelle Massnahmen. So bomben sie in entlegenen Gebieten die Brände mit dem Kampfjet Gripen regelrecht weg. Die Bomben sollen Schneisen in die riesigen Wälder schlagen und den Bränden die Nahrung entnehmen. Nebst dem wird auch Schnee aus dem letzten Winter eingesetzt, der eigentlich für die nächste Saison in den Skiorten gelagert wurde. Mit dem Schnee soll das Feuer erstickt werden.

Die totale Zerstörung einer Feriendestination. So erging es dem Stadtviertel der Kleinstadt Nea Makri, der von den Bränden der letzten Tage besonders stark betroffen war. Um sich vor den tödlichen Flammen zu schützen, flüchteten die Anwohner sogar ins Meer. Was zurück bleibt, ist Schutt und Asche. Eine Athener Zeitung schreibt, dass der Ort zu 98% zerstört sei.

