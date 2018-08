02 | Wie gefährlich eine Seewespe sein kann, musste eine italienische Kleinfamilie in dieser Woche erfahren. Ein siebenjähriges Mädchen aus Rom, das im Heimatland ihrer Mutter in den Sommerferien weilte, kam mit einer solchen Qualle in Kontakt und starb an den Folgen. Auch weil das nächste Krankenhaus sich auf einer anderen Insel befand, kam jede Hilfe zu spät.