01 | Ausser Deutschland wird wohl kein anderes Land so stark mit Bier in Verbindung gebracht wie Belgien. Zwar offenbart es seine Liebe zum Bier nicht wie Deutschland jeweils Ende September am Oktoberfest. Dennoch fällt schnell auf, dass zwischen den Belgiern und dem kühlen Blonden eine spezielle Chemie herrscht. Das Trinken eines Bieres ist eine Frage des Genusses, und ohne ein für sein Aroma massgeschneidertes Glas ist das laut ungeschriebenem Gesetz nicht möglich. Daher verwundert es nicht, dass zu jedem Bier ein individuelles Glas gehört. Um den Geschmack abzurunden, braucht es, wie beim Wein, auch beim Bier die richtige Speise dazu. Dafür werden in den Restaurants, Bars und Pubs und teilweise sogar auf den Flaschen Vorschläge gemacht, welche Gerichte optimal passen.

02 | Hopfen gilt unbestritten zu den kennzeichnenden Zutaten eines Bieres. Dass dem nicht immer so gewesen ist, zeigt ein kleiner Blick in dessen Geschichte. Als Jäger und Sammler vor 10'000 Jahren begannen, Getreide zu horten, bemerkten sie rasch, dass gegärter Weizenbrei eine Köstlichkeit für sich darstellte. Dieser Vorgänger des modernen Bieres verbreitete sich im Laufe der Antike vor allem im vorderen Orient und bei den Kelten. Erst im Hochmittelalter wurde das Flüssigbrot mit Hopfen angereichert, der das Bier haltbarer machen sollte. Da man das Weizengetränk nun besser lagern konnte, ist es nicht überraschend, dass es sich schnell zu einem der beliebtesten Gebräue des Mittelalters wandelte. Der hohe Bierkonsum führte zudem zu einer äusserst lukrativen Steuer: Das sogenannte «Biergeld» stellte im 16. Jahrhundert in gewissen Teilen des Deutschen Reichs die wichtigste staatliche Einnahmequelle dar.

03 | Das India Pale Ale – kurz IPA – ist eine Ale-Sorte, die sich seit geraumer Zeit einer wachsenden Beliebtheit erfreut. Das helle Getränk zeichnet sich durch einen hopfigen Geschmack aus und ist stärker eingebraut als ein reguläres Pale Ale. Der Legende nach finden sich die Ursprünge des IPA in der britischen Kolonialzeit: Unter der Hitze und Feuchtigkeit des indischen Klimas leidende britische Soldaten sehnten sich nach einer Abwechslung zu schweren, dunklen Bieren und süffigen Gin Tonics. In einer Variation des Pale Ale fanden sie schliesslich die optimale Erfrischung für tropische Nächte. Da das Hopfengebräu zu Beginn lediglich in Indien verbreitet gewesen sei, erhielt es den Namen India Pale Ale.

04 | Mit rund 70 Milliarden Hektolitern ist das bei uns eher unbekannte Lagerbier «Snow Beer» die volumenmässig grösste Biermarke der Welt. Die Gruppe ist seit 1994 im chinesischen Biergeschäft tätig. Ihr Gesamtabsatz belegt seit 2006 den ersten Platz auf dem heimischen Markt.