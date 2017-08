Summer of Love

«If you’re going to San Francisco, be sure to wear some flowers in your hair. If you come to San Francisco, summertime will be a love-in there.» Mit diesen Textzeilen schuf Scott McKenzie vor fünfzig Jahren die inoffizielle Hymne der Flower-Power-Bewegung. «Finanz und Wirtschaft» stellt Ihnen diese Woche verschiedene Eindrücke aus der Jugendkultur der Sechziger- und der frühen Siebzigerjahren vor.