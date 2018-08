Die Bilder der Woche

Du Faulpelz!

Viele Trends schwappen aus den USA in die Schweiz. Manchmal sogar ganze Feiertage wie Halloween. Über den heutigen Feiertag wird es nicht viele Informationen geben, da wir keine Recherche betreiben wollen. Eigentlich haben wir überhaupt keine Lust, etwas zu tun. Wir sind also in unseren Hängematten mit ein paar guten Büchern und schlürfen Eistee. Ja, in den Vereinigten Staaten wird heute der National Lazy Day (Faulpelz-Tag) gefeiert, und wir entscheiden uns dafür, faul zu sein, anstatt Ihnen zu sagen, dass dieser Feiertag jedes Jahr am 10. August gefeiert wird. Passende Bilder zum Feiertag gibt es trotzdem.