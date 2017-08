Die Bilder der Woche

01 | Indische Schulkinder führen am Unabhängigkeitstag einen Tanz vor. Der Unabhängigkeitstag wird im ganzen Land mit dem zeremoniellen Hissen der Nationalflagge und der Verteilung von Süssigkeiten gefeiert. Die Hauptfeierlichkeiten finden in Neu-Delhi statt, wo der Premierminister die Flagge auf dem Roten Fort hisst und eine Fernsehansprache hält, in der er die Errungenschaften des vorangegangenen Jahres heraushebt und ein Bild der geplanten weiteren staatlichen Entwicklung zeichnet. Der Premierminister gedenkt an diesem Tag auch der Führer der indischen Freiheitsbewegung.

02 | Tauben fliegen in Amritsar über die Silhouette einer Statue. Abgebildet ist Mahatma Gandhi. Der indische Freiheitskämpfer und Revolutionär hat sich in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts gegen die Rassentrennung und die Gleichberechtigung der Inder in Südafrika eingesetzt. Mittels gewaltfreiem Widerstand, zivilem Ungehorsam und Hungerstreiks wurde in Indien die britische Kolonialherrschaft beendet. Gandhi forderte die Menschenrechte für Unberührbare und Frauen, er trat für die Versöhnung zwischen Hindus und Muslimen ein, kämpfte gegen die koloniale Ausbeutung und für ein neues, autarkes, von der bäuerlichen Lebensweise geprägtes Wirtschaftssystem. Das Ende der britischen Kolonialherrschaft war jedoch verbunden mit der Teilung Indiens, die bis heute viele Konflikte birgt.

03 | Ein kaschmirischer Demonstrant wirft eine explodierende Tränengasgranate in Richtung eines Polizisten. Am 11. August versammelten sich zahlreiche Separatisten in Srinagar, einem indisch kontrollierten Teil Kaschmirs.

Der sogenannte Kaschmir-Konflikt kann als direktes Resultat der Teilung Indiens und Pakistans angesehen werden. Vielen ehemals britisch-indischen Fürstenstaaten war es freigestellt, welcher Nation sie nach der Unabhängigkeit zugehören wollten. Der hinduistische Maharaja Hari Singh, der zur britischen Kolonialzeit Kaschmir regierte, schloss sich trotz einer muslimischen Bevölkerungsmehrheit Indien an. Die kommunalistischen Konflikte zwischen pro-indischen und pro-pakistanischen Gruppierungen spitzten sich 1949, 1965, 1972 und 1999 in den vier Indisch-Pakistanischen Kriegen zu. Die Problematik ist bis heute nicht gelöst: Beinahe wöchentlich kommt es zu separatistisch motivierten Anschlägen.

04 | Eine mit Farben bedeckte indische Witwe beobachtet die Feierlichkeiten während des Frühlingsfests Holi beim Gopinath-Tempel, der ungefähr 180 Kilometer von Neu-Delhi entfernt ist. Bis vor wenigen Jahren war es verwitweten hinduistischen Frauen in Indien untersagt, an Festen teilzunehmen. Vielmehr wird von ihnen erwartet, bis zum Ende ihrer Tage Weiss zu tragen und sich vom öffentlichen Leben zurückzuziehen. Die Aufhebung des Gesetzes ist Zeichen der voranschreitenden Modernisierung des Landes sowie der sich ändernden Rolle der Frau im Hinduismus.

05 | Ein Mann betet im Rahmen von Feierlichkeiten zur Verehrung des heiligen Flusses Ganges eine Kuh an. Die Heiligkeit der Kuh ist eine relativ moderne hinduistische Tradition. Die ersten organisierten Hindu-Bewegungen, die sich für den Schutz der indischen Rinder einsetzten, kamen erst Ende des 19. Jahrhunderts auf. Im Verlauf des 20. Jahrhunderts wurde die «heilige Kuh» jedoch vermehrt für hindu-nationalistische Strömungen instrumentalisiert, unter anderem, um die moralische Überlegenheit gegenüber der Kolonialmacht Grossbritannien sowie später der muslimischen Bevölkerungsminderheit zu unterstreichen. Der Konsum von Rindfleisch ist heute in grossen Teilen Indiens verpönt. In gewissen Bundesstaaten ist es gesetzlich verboten, Rindvieh zu schlachten. Ironischerweise ist Indien zugleich einer der weltweit grössten Rindfleischexporteure.