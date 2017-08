Die Bilder der Woche

Das # wird 10! #happybirthday

Was wäre aus den Sozialen Netzwerken wie Twitter (TWTR 16.65 -1.42%) und Instagram geworden, hätte es den Tweet (how do you feel about using # (pound) for groups. As in #barcamp [msg]?) von Technologieexperte Chris Messina nie gegeben? Mit Sicherheit nie so beliebt. «Finanz und Wirtschaft» stellt Ihnen den erfolgreichsten virtuellen Gartenhag, die beliebtesten, aber auch die zensierten Hashtags sowie einen äusserst umstrittenen vor. Zudem finden Sie in den «Bildern der Woche» noch weitere Fun Facts zum #.