Wanderlust

Die jüngsten Regenschauer und die kühleren Temperaturen machen klar, dass sich der Sommer langsam dem Ende zuneigt. Umso mehr sollte man also die verbleibenden sonnigen, warmen Tage nutzen. Beispielsweise mit einer Wanderung in den Schweizer Bergen. «Finanz und Wirtschaft» präsentiert Ihnen diese Woche sechs der schönsten Wanderdestinationen in der Schweiz.