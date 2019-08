Das Metal- und Rock-Festival auf dem Flugplatz in Interlaken klingelte den Festivalsommer ein. Campino, der Frontmann der Toten Hosen (Bild oben), und Slipknot schrien ihre Songs in die tobende und schwitzende Menge.

01 | Das Metal- und Rock-Festival auf dem Flugplatz in Interlaken klingelte den Festivalsommer ein. Campino, der Frontmann der Toten Hosen (Bild oben), und Slipknot schrien ihre Songs in die tobende und schwitzende Menge.

«Ufem Güschä» befindet sich das Gurtenfestival in Bern. Nicht nur die traumhafte Aussicht auf Bern ist von dort oben zu bewundern, sondern auch alle Acts. An den diesjährigen Festivals kam man an dem Berner Rapper Native nicht vorbei. Auch am Gurtenfestival beendete er die Party auf dem Heimberg.

05 | «Ufem Güschä» befindet sich das Gurtenfestival in Bern. Nicht nur die traumhafte Aussicht auf Bern ist von dort oben zu bewundern, sondern auch alle Acts. An den diesjährigen Festivals kam man an dem Berner Rapper Native nicht vorbei. Auch am Gurtenfestival beendete er die Party auf dem Heimberg.

In Nyon befindet sich das Festival für echte Musikliebhaber. Lana del Rey war einer der Headliner wie auch die britische Pop-Punk-Wave-Band The Cure. (Frontmann Robert Smith ist auf dem Bild zu sehen).

06 | In Nyon befindet sich das Festival für echte Musikliebhaber. Lana del Rey war einer der Headliner wie auch die britische Pop-Punk-Wave-Band The Cure. (Frontmann Robert Smith ist auf dem Bild zu sehen).