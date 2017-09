Die Bilder der Woche

01 | Ein Blick Über die Al-Haram-Moschee in Mekka. Sie ist die bedeutendste Moschee des Islam und zugleich die grösste der Welt. Gemeinsam mit der Prophetenmoschee in Medina und der al-Aqsa-Moschee in Jerusalem gehört die Heilige Moschee zu den drei heiligsten Stätten des Islam. Dieses Jahr rechnet man mit rund 2 Millionen Pilgern, die in die heilige Stadt zur Kaaba reisen. Unter den Pilgern sind etwa 100'000 Sicherheitskräfte, die für einen störungsfreien Verlauf sorgen sollen, nachdem vor zwei Jahren bei einer Massenpanik nach offiziellen Angaben 769 Pilger ums Leben gekommen sind.