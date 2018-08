Die Bilder der Woche

01 | Das Testbild des Schweizer Fernsehens aus dem Jahr 1965.

02 | «Dopplet oder nüt»

Die erste Sendung lief unter dem Namen «1-2-0, eifach, dopplet oder nüt!» am 9. Dezember 1956 mit Walter Plüss. Bis Ende 1957 wurde das Quiz samstags zweiwöchentlich zur Hauptsendezeit ausgestrahlt. Dann wurde der Name in «Dopplet oder nüt» verkürzt und mit Moderator Werner Hausmann freitagabends dreiwöchentlich bis zum 18. Mai 1959 gesendet. Grosse Beliebtheit erlangte die Sendung unter Mäni Weber (Bild). «Dopplet oder nüt» war die erste eigenproduzierte Farbfernsehsendung des SRF anlässlich der FERA-Ausstellung in Zürich (29.8.1968).

03 | «Teleboy»

«Teleboy» wurde erstmals am 23. Februar 1974 ausgestrahlt. Erfunden und präsentiert wurde sie von Kurt Felix. Sie war die erfolgreichste TV-Unterhaltungsserie in der Geschichte des Schweizer Fernsehens und erreichte am 13. September 1975 mit 2’073’000 Zuschauern die bis dato höchste je gemessene Zuschauerzahl in der Schweiz. Ab 1977 wurde die Show auch in Südwest 3 übertragen.

04 | «Tell-Star»

Von der Titelmelodie und dem typisch schweizerisch-biederen Dekor bis hin zur finalen Fragerunde, bei der die Kandidaten in Ski-Kabinen Platz nehmen mussten: «Tell-Star» ist und bleibt Kult. Die von 1980 bis 1991 ausgestrahlte und von Bernard Thurnheer moderierte Quizsendung war ein regelrechter Gassenfeger – keine Familie, die es sich nicht jeden Montagabend vor dem Fernseher gemütlich gemacht hätte.

Unvergessen bleiben dabei nicht nur die Kalauer von «Beni National», sondern auch sein grundseriöser, jüngst leider verstorbener Studiopartner Roger Cahn, der sich bei strittigen Entscheidungen jeweils mit dem Satz «Mir müesstet's no chli gnauer ha» in das Geschehen einklinkte. 1992 folgte als Ersatz die Unterhaltungs- und Lotterieshow «Benissimo», die trotz grossem Erfolg allerdings kaum den Kultstatus von «Tell-Star» erlangte.

05 | «Motel»

Das US-Fernsehen hatte «Dallas» und «Denver-Clan», das deutsche Fernsehen «Die Schwarzwaldklinik» und «Traumschiff» – glamouröse Öl-Dynastien, exotische Palmenstrände und potente Halbgötter in Weiss. Die Schweizer Antwort? Ein tristes Motel am Autobahnkreuz Egerkingen. Trotz (oder vielleicht gerade wegen) des typisch helvetischen Schauplatzes mauserte sich die Serie allerdings zu einer der erfolgreichsten heimischen TV-Produktionen der Achtzigerjahre.

Die erstmals 1984 ausgestrahlte Serie sorgte für einige Kontroversen, die hauptsächlich das Boulevardmedium «Blick» anheizte. Grund dafür war, dass in der Serie für die damalige Zeit kontroverse Themen aufgenommen wurden, wie zum Beispiel Drogenkonsum, Homosexualität und Nacktheit. So zeigte «Motel» erstmals zur Prime-Time einen Kuss zwischen zwei Männern sowie die nackte Brust von Schauspielerin Silvia Jost – in der prüden Schweiz der Achtzigerjahre wahrhaftig ein Skandal.