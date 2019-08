Der Sommer neigt sich seinem Ende zu. Bedeutet, dass die Vögel ihre Reise in den Süden starten. In den vergangenen Tagen waren auf den Feldern schweizweit Störche zu beobachten, die auf ihrer Durchreise hierzulande eine Pause einzulegen scheinen.

01 | Der Sommer neigt sich seinem Ende zu. Bedeutet, dass die Vögel ihre Reise in den Süden starten. In den vergangenen Tagen waren auf den Feldern schweizweit Störche zu beobachten, die auf ihrer Durchreise hierzulande eine Pause einzulegen scheinen.

Die Konjunkturforschungsstelle der ETH Zürich (KOF) prognostizierte Anfang Sommer, dass die Zahl der Logiernächte trotz konjunkturellem Gegenwind auch in der Sommersaison weiter zulegen dürfte. Gespannt wird auf die neuesten Zahlen gewartet. Zumindest die Hotspots wurden auch in diesem Sommer gut besucht. Zu diesen gehört zweifelsfrei auch der Rheinfall im Kanton Schaffhausen.

02 | Die Konjunkturforschungsstelle der ETH Zürich (KOF) prognostizierte Anfang Sommer, dass die Zahl der Logiernächte trotz konjunkturellem Gegenwind auch in der Sommersaison weiter zulegen dürfte. Gespannt wird auf die neuesten Zahlen gewartet. Zumindest die Hotspots wurden auch in diesem Sommer gut besucht. Zu diesen gehört zweifelsfrei auch der Rheinfall im Kanton Schaffhausen.

Im Zürcher Spätsommer stellt das Diamond Meeting Jahr für Jahr einen Höhepunkt dar. Während die Schweizer Frauenstaffel um Mujinga Kambundji das Podest knapp verpasst und den vierten Rang erreicht hat, hielt die Bernerin über 200 Meter in einem topbesetzten Rennen mit der Spitze mit und wurde gute Fünfte.

04 | Im Zürcher Spätsommer stellt das Diamond Meeting Jahr für Jahr einen Höhepunkt dar. Während die Schweizer Frauenstaffel um Mujinga Kambundji das Podest knapp verpasst und den vierten Rang erreicht hat, hielt die Bernerin über 200 Meter in einem topbesetzten Rennen mit der Spitze mit und wurde gute Fünfte.