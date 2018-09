Der US-Internet-Konzern hat unser Verhalten in den vergangenen zwei Jahrzehnten wesentlich geprägt. Die Art und Weise, wie wir recherchieren, lernen und handeln, ist unter anderem durch ihn revolutioniert worden. Was man auch sucht, die Suchmaschine hat auf (fast) alles die passende Antwort. Googeln (seit 2004 im Rechtschreibduden) ist erfolgversprechender geworden, als der mühsame Gang in die Bibliothek. Larry Page und Sergey Brin sind als Gründer mitunter dafür verantwortlich. Als junge Studenten wollten sie die Welt verändern. Am 4. September 1998 setzten sie mit der Gründung hierfür den ersten Meilenstein. Inzwischen ist aus dem winzigen Unternehmen ein globaler IT-Konzern, mit einer Marktkapitalisierung von rund 800 Mrd. $, geworden.

Was ist das am meist gesuchte Wort auf Google? Wenn man Seiten wie YouTube und pornografische Stichwörter weglässt, steht der Suchbegriff «Wetter» mit 24'440'000 Suchanfragen pro Monat auf Platz eins. Gefolgt von den Google-Diensten Maps und Translate. Die am häufigsten gesuchte Person ist Donald Trump. Der am häufigsten gesuchte Buchstabe ist «G», dieser wird im Monat rund 5'000'000 mal gesucht.

