01 | Auch Tiere haben ihre liebe Mühe mit dem Klimawandel. So bedroht die globale Erderwärmung unter anderem auch den Lebensraum der Eisbären. Das grösste Raubtier der Erde ist auf eine möglichst grosse Eisfläche angewiesen, denn darauf sind sie zuhause. Im Sommer schwimmt in diesen Jahren lediglich ein Viertel der Eismenge im Meer, die in den 1970er-Jahren noch vorhanden war. Mit dem schmelzenden Eis wird es unter anderem zunehmend schwerer nach ihrer Lieblingsspeise, den Robben, zu jagen. Denn am liebsten lauern sie an den Eislöchern und warten geduldig. Doch aus den kleinen Eislöchern, die die Robben zum Atmen brauchen, werden immer grössere, sodass der Eisbär gezwungen ist, im Wasser nach den Robben zu jagen. Mit ihrer Masse sind Eisbären allerdings viel zu langsam, um eine Beute zu erwischen.

02 | Mächtig gekracht hat es im Oberwallis in der Nacht vom Samstag auf den Sonntag. Zwischen 300'000 und 400'000 Kubikmeter Eis haben sich vom Triftgletscher oberhalb von Saas Grund gelöst. Seit 2014 stand der Gletscher unter intensiver Beobachtung der Oberwalliser Behörden. Die installierten Radaranlagen waren es dann auch, die in den Tagen zuvor auffällig starke Bewegungen erkannt hatten. Die Bewohner von Saas Grund konnten so im Vorfeld des Gletscherabbruchs rechtzeitig evakuiert werden. Der Triftgletscher hat noch eine Länge von nur noch 2,5 Kilometer, seit 1986 ist er um mehr als zwei Kilometer geschrumpft.

03 | Ein verlassenes Schiff steckt in festgewordenem Salz beim Urmiasee im Nordwesten des Irans fest. Der einst grösste Salzwassersee der Welt ist im Verlauf des letzten Jahrzehnts um mehr als 80% auf ungefähr 1000 Quadratkilometer geschrumpft. Experten gehen davon aus, dass die Abnahme des Wasserpegels auf das durch die globale Erwärmung radikal veränderte Mikroklima im Umfeld des Gewässers zurückgeführt werden kann.

Durch das Schwinden des Urmiasees sind zudem dessen einzigen Bewohner gefährdet: die Salzwasserkrebse. Diese stellen eine der einzigen Nahrungsmittelquellen für die Vogelarten der Region, darunter auch Flamingos und Pelikane, dar.

04 | Ein indischer Rikscha-Fahrer schützt sich vor einem heftigen Platzregen in Allahabad, Indien. Die Zunahme extremer Regenfälle auf dem indischen Subkontinent sowie in Teilen der USA zeigt, dass der Klimawandel verschiedene Gesichter trägt. Während er im allgemeinen Bewusstsein vor allem mit einem Anstieg der Durchschnittstemperaturen in Verbindung gebracht wird, gehören gemäss Klimaforschern auch zerstörerische Monsunstürme, Hurrikanes und beissend kalte Wintertage zu den möglichen Folgen.

05 | Dieses Foto, das vom XL Catlin Seaview Survey zur Verfügung gestellt wurde, zeigt ausgebleichte Korallen in Amerikanisch-Samoa. Dass die sonst als farbenfroh geltenden Korallenriffe verblassen, steht in direktem Zusammenhang mit den sich verändernden Umweltbedingungen.

So stehen Korallen in einer symbiotischen Beziehung zu Algen, die sie ernähren. Im Zuge der globalen Erwärmung steigen allerdings die Wassertemperaturen, was dazu führt, dass die Algen Giftstoffe entwickeln. Als Folge davon stossen die Korallen ihre Mitbewohner ab, um sich selbst zu schützen. Mit den Algen verschwindet allerdings auch die Farbenpracht aus dem Riff.